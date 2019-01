Doria embarca para Davos, no dia 20, com 11 encontros agendados com potenciais investidores na economia do Estado. E fala ao público no mesmo dia de Bolsonaro: 23.

Sob frio de 7 .º abaixo de zero.

Leia mais notas da coluna:

+ Bruno Covas mantém Sturm na equipe

+ Rede tenta montar grupo com 13 senadores da esquerda