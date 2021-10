Doria vai de Dubai para a COP-26, em Glasgow, com comitiva de secretários

Doria embarca de Dubai direto para a Cop-26, em Glasgow, e levará uma comitiva de secretários. Gustavo Junqueira, presidente da Invest SP, anuncia ali, o plano paulista ESG – selo do “bom mocismo” ambiental, social e governança.

Ninho cheio

A entourage de Doria na Escócia contará com Patrícia Ellen (Desenvolvimento Econômico) , Itamar Borges (Agricultura) e Sérgio Sá Leitão (Cultura).

Ninho cheio 2

Aliás, gente da comitiva do governador paulista sentiu a ausência de Bruno Araújo em jantar da Invest SP, na quarta.

O presidente do PSDB já estava voltando ao Brasil, onde nesta quinta, toma a decisão de impugnar ou não os 92 prefeitos e vices do partido que teriam sido inscritos nas prévias de forma irregular.

Promete

Dandara Ferreira e Lô Politti preparam um longa sobre Gal Costa, baseado na série documental O nome dela é Gal. As filmagens devem começar em fevereiro próximo e a previsão de lançamento é em 2023.

A série é de autoria de Dandara e está em cartaz na HBO Max.

Ghana é aqui

A embaixadora de Ghana, Abena Busia, esteve em SP com Alfredo Cotait, da Associação Comercial e Andrea Matarazzo – organizam missão comercial para abril.

Ela falou ainda com diretores da escola Vai-Vai cujo samba enredo de 2022 homenageia o Império Ashanti – etnia de grande parte da população ganense.

Brecha verde

Idealizador da Casa do Saber, empresário e banqueiro, o múltiplo Jair Ribeiro está novamente fazendo périplo para conseguir recursos. Com intuito de ajudar a Parceiros pela Educação, também criada por ele, a empresária Flávia Terepins organizou jantar, quinta-feira, em torno do secretário de Educação Rossieli Soares e o criador da ONG. Ambos, em discurso, desenharam o quadro educacional do País para empresários e potenciais doadores. “Com a sociedade civil, a gente consegue transformar a educação do Brasil. Sem ela, vai ser muito complicado”, frisou o empresário.

Os cinco estados brasileiros com melhor Ideb – Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Goiás e São Paulo – não têm o melhor IDH ou a maior renda per capita – à exceção de SP. “Eles têm em comum um super envolvimento da sociedade civil”, ressaltou Ribeiro.