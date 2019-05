Doria e Meirelles foram sucesso de almoço do Bank of America em NY

Brazil week

Tendo Bolsonaro optado por permanecer no Brasil, a dupla Doria e Henrique Meirelles foi o sucesso do almoço fechado ontem, em Nova York — mas com direito a elogios, também, para Rodrigo Maia, Dias Toffoli e Davi Alcolumbre.

Evento do Bank of America, organizado em sua sede.

Brazil week 2

Também o Renova montou painel ontem, em parceria com o Council of the Americas, sobre a nova geração da política brasileira. Felipe Rigoni, do PSB, Tabata Amaral, do PDT e Paulo Ganime, do Novo (a partir da esquerda) contaram a uma plateia também de jovens, na sede da representação americana, localizada na Park Avenue, as suas trajetórias.

Na entrada do prédio, um grupo fazia manifestação contra Trump e Bolsonaro. A chuva forte impediu que ficassem ali tempo suficiente para entender que o Renova, que prepara candidatos a políticos antes das eleições, é apartidário. Cada aspirante escolhe o partido que quiser depois do treinamento.

Para acompanhar

Vêm aí mais denúncias contra o guru Sri Prem Baba.

Conforme se apurou nos meios jurídicos, elas não se limitam a assédio.

Mostra, esconde

O STF julga amanhã ação do PPS que elimina o sigilo das despesas confidenciais da Presidência da República. A liminar tramita há mais de 11 anos e foi negada por Ricardo Lewandowski em… 2008.

O partido alega que o decreto-lei que instituiu o sigilo, de 1967, não foi recepcionado pela Constituição de 1988. A PGR, quando sob o comando de Roberto Gurgel, foi contra a ação, assim como a AGU, sob Dias Toffoli.

Gincana

Paulo Coelho foi ao Twitter para criticar a “indicação” de Sérgio Moro ao STF. Abriu enquete com a pergunta “Quem está mentindo?” As opções eram Bolsonaro, Moro ou… Lula.

Olho no futuro

O plano diretor do Parque Ibirapuera não agradou ao pessoal da Parque Ibirapuera Conservação. O texto, dizem, deveria ser mais claro sobre as melhorias. Ponderam que uma concessão mal estruturada, como definem o plano, “não terá ativos de qualidade pra nossos filhos e netos”.

Data marcada

Ficou para dia 20 a assembleia da Fundação Padre Anchieta – que estava marcada para ontem – que confirmará José Roberto Maluf como novo presidente da TV Cultura, sucedendo a Marcos Mendonça.

Segurança online

Mais de 60% dos brasileiros já clicaram em links de e-mails sem saber se eram seguros. E 47% deles não têm o Firewall habilitado no computador. Os dados completos da pesquisa Segurança Online 2019 serão apresentados amanhã pelo PayPal Brasil.

A boa notícia é que 94% se dizem preocupados com a proteção de seus dados pessoais. O Opinion Box entrevistou mais de 2.300 pessoas.

