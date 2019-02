Doria e Covas anunciam parceria para concessão de marginais

Em encontro na manhã desta terça, 26, no Palácio dos Bandeirantes, João Doria e Bruno Covas empenharam-se em desmentir os rumores sobre um estranhamento entre os dois – que teria surgido com a notícia de que o governador estaria estimulando a deputada Joyce Hasselman, do PSL, a disputar a Prefeitura, contra o próprio prefeito, no ano que vem.

E para provar que está tudo bem, anunciaram juntos uma iniciativa comum: um projeto de parceria para concessão das duas marginais paulistanas. “Não apenas nossa relação pessoal é excelente, como Prefeitura e Governo do Estado vêm trabalhando em várias ações, uma delas para que a gente possa ter a concessão das Marginais Pinheiros e Tietê”, afirmou o prefeito.