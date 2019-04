Bia Doria, que preside o conselho do Fundo Social de SP, escapou de tomar multa por ter faltado a uma reunião do secretariado, no sábado. Justificou a ausência de antemão.

No fim, o multado foi… o próprio governador – Doria se atrasou por 11 minutos em uma reunião com o embaixador da China. Pagou R$200 do próprio bolso.

