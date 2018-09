Donata Meirelles comemora 30 anos de carreira com muitas novidades

Donata Meirelles comemora 30 anos de carreira na moda com muitas novidades. “Continuo como diretora de estilo da Vogue, mas mudei meu contrato de jornalismo para entretenimento. Agora posso assinar coleções para marcas e firmar parcerias para os próximos trinta anos que vêm por aí”, diz Donata, que ficou 23 anos na Daslu, tirou um ano sabático e está há seis na revista. “Estou recebendo muitas propostas mas quero focar nas maiores, nas coisas grandes”, conta ela, que acaba de assinar com a Le Lis Blanc, por um ano, como consultora de estilo. “Assim como eu, a marca também está comemorando 30 anos de moda, rolou uma sinergia. Estamos montando um desfile para festejar esse momento especial”, adianta. A previsão é que aconteça no fim de outubro. “E não vou ficar só nos palpites. Coloco a mão na massa mesmo.”