Donas do Pedaço

Inaugurado em outubro do ano passado, o espaço Zel Café na Livraria do Comendador, em um casarão localizado na Praça Pamplona, carrega o destaque do empreendedorismo feminino e a relação familiar nos negócios. Quem está por trás do negócio são as irmãs Carol e Talita Camargo, filhas de Ivo Camargo. “Pra nós é um grande prazer estar à frente da gestão da livraria e principalmente ainda poder contar com a experiência de nosso pai que transformou em realidade esse conceito de negócio tão significativo para nós”, afirma. A livraria conta um amplo acervo que somado às delícias do Zel cria um bucólico e interessante clima de café literário.”