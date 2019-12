Dona Santa lança marca própria

Sob o comando de Juliana Santos, a Dona Santa – uma das maiores multimarcas de Recife – lançará marca própria esse mês no mercado. “A ideia surgiu da minha vontade em levar moda a uma nova geração de consumidores exigentes quanto a qualidade versus valor”, explica a empresária. “Democrática, a marca se comunica com público abrangente, mulheres de todas as idades, biotipos e perfis.” As peças poderão ser encontradas na loja de Recife e ano que vem no e-commerce da marca e em outras multimarcas espalhadas pelo Brasil.