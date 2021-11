Dona do Sushi Leblon procura espaço para abrir filial em SP

Há 35 anos, Carol Gayoso e seu marido Pepê – atleta que revolucionou o esporte radical no Brasil – deram vida ao primeiro restaurante japonês no Rio. Pepê se foi e nas três ultimas décadas, com Carol à frente, o Sushi Leblon continua sendo sucesso. Hoje, tendo como parceira sua filha Bianca, a empresária se volta para São Paulo. “Procuro um espaço, o Sushi Leblon é a cara da cidade”, conta. Curiosidade: os peixes usados por restaurantes japoneses cariocas vem de Cabo Frio. E os de São Paulo são importados… da cidade maravilhosa. Carol deve finalmente conhecer a qualidade do pescado da sua terra natal.