Dom Bertrand não é convidado para reinauguração do Museu do Ipiranga

Dom Bertrand de Orleans e Bragança – chefe da Casa Imperial do Brasil desde a morte do irmão Dom Luiz, em junho deste ano – não foi convidado para a reinauguração para autoridades do Museu do Ipiranga, que será realizada hoje à noite. O fotógrafo Dom João de Orleans e Bragança, conhecido como Dom Joãozinho, será o representante da monarquia brasileira na festividade.“Ele só é da família, mas não é o chefe da casa imperial”, disse um assessor de Dom Bertrand.

O ‘chefe’ está em Brasília e vai participar amanhã (7) de um dos bandeiraços pela independência organizados por manifestantes pró-monarquia em diversas capitais.

Bertrand não ficou totalmente de fora das festividades oficiais do bicentenário. Ele e o deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança – descendente dos imperadores Pedro I e Pedro II – estiveram na recepção de chegada do coração de Dom Pedro I, que foi recebido com honras de chefe de Estado.