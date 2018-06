Dois brasileiros participam da mostra The Shape of Light- 100 years of Photography and Abstract Art, em cartaz na Tate Modern, em Londres: são eles Gaspar Gasparian e Thomaz Farkas.

Leia mais na coluna:

+ Membros do conselho do Jockey se espantam com Steinbruch no PP

+ Congresso prepara resposta a decisões do STF