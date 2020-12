No dia 10 de janeiro estreia o documentário Obatalá, o Pai da Criação– produção da GloboNews em parceria com a Gege. Mostram imagens dos bastidores da gravação do CD Obatalá– Uma Homenagem a Mãe Carmen. O CD reuniu nomes como Gilberto Gil (foto), Alcione, Gal Costa, Ivete Sangalo, Marisa Monte e Jorge Ben. E foi indicado ao Grammy Latino 2020.