Documentário sobre Bethânia está em festival internacional

O documentário Fevereiros – que acompanhou a vitória da Mangueira em homenagem à Maria Bethânia no carnaval de 2016 – foi selecionado para o Festival Internacional de Programas Audiovisuais, em Biarritz, na França. E será exibido dias 24 e 26.

O filme de Marcio Debellian conta com as participações de Caetano Veloso, Chico Buarque. O documentário , entre outros, é uma coprodução da Debê Produções com GloboNews, Globo Filmes e Canal Brasil.

