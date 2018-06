Poucos sabem, mas o Brasil tem o quarto maior índice do mundo de casamentos de crianças e adolescentes.

O dado, do IBGE, é o norte do documentário Casamento infantil, que a ONG Plan International Brasil lança hoje no Cinesesc. Pará e Maranhão lideram o ranking.

