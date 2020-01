Do surfe ao alto estilo

Pedro Corulla leva seu estilo, que ele descreve como “alfaiataria desconstruída, elegância com despojamento e lifestyle contemporâneo”, para o mercado de luxo masculino. Com 45 anos de carreira na moda, Pedro acaba de abrir seu espaço na Vila Nova Conceição, com serviço de sob medida e peças prêt-à – porter, com parte da produção feita na Itália. “Queremos que o homem brasileiro saiba se vestir adequadamente, com estilo e elegância. No nosso espaço ele vai achar tudo o que procura”, explica o empresário/surfista, que divide seu tempo entre viagens para Bali e o novo negócio. Multitarefas, ele também é faixa preta em Taekwondo.