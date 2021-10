Djavan é o grande homenageado do Prêmio UBC 2021

Djavan é o grande homenageado do Prêmio da União Brasileira de Compositores 2021. A cerimônia está disponível no canal do YouTube da UBC. Criolo, Anavitória, Diogo Nogueira, Mart’nália, Liniker, Geraldo Azevedo, Giulia Be, Agnes Nunes, Zé Ricardo e Jonathan Ferr interpretaram versões inéditas do compositor. “Escrever letras e poesias me deixa em um estado de elevação enorme. Sempre que acabo de fazer uma música, me sinto o homem mais poderoso do mundo”, comemora o cantor.