Djamila Ribeiro vai concorrer à cadeira de Lygia Telles na Academia Paulista de Letras

Djamila Ribeiro se inscreveu para concorrer à cadeira 28, que pertencia a Lygia Fagundes Telles na Academia Paulista de Letras. A filósofa foi convidada pelo presidente da instituição, José Renato Nalini.

Eleita, será a mais jovem de todos dos “imortais” da Casa.

Para crianças

Editoras brasileiras comemoram o sucesso na recém-concluída Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Entre livros e direitos autorais foram arrecadados USS$ 329 mil e estabelecidos 114 novos contatos. Para os próximos 12 meses, a expectativa é de mais US$ 554 mil em novos contratos.

O retorno

A turma do Cemitério dos Automóveis, do dramaturgo Mário Bortolotto, está a mil por hora. Depois de fechar as portas do teatro da rua Frei Caneca, reabriu em nova sede na Bela Vista. Com exposição do artista visual Carcarah.

Mariana em foco 2

Enquanto a Justiça britânica decide se aceita ou não rejulgar o caso da barragem rompida em Mariana, seis anos atrás, a BHP Brasil, que era sócia da Vale, informa que continua “totalmente comprometida em fazer o que é certo para os atingidos” – e que, para 2022, há um orçamento de R$ 10,4 bilhões para atendê-los.

Ela sustenta, porém, que “o processo movido contra a BHP não deve prosseguir no Reino Unido, pois duplica questões já cobertas pelos trabalhos de reparação em andamento no Brasil”.