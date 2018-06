Djamila Ribeiro quis fazer algo diferente para o lançamento do livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. O evento, que acontece segunda na casa Natura Musical, vai contar com um debate com Camila Pitanga e pocket show de Xênia França.

