Djamila Ribeiro está de malas prontas para a Colômbia, onde participa de três mesas do “Hay Festival” – um dos principais festivais culturais do mundo. No dia 29, a escritora fala sobre racismo ao lado da autora britânica Reni Eddo-Lodge. No mesmo dia, debate com os colombianos Juan Cárdenas e Velia Vidal sobre colonialismo e narrativas históricas da América Latina, em projeto do British Museum. Por fim, no dia 30, junto do Nobel de Literatura Wole Soyinka, discute visões do hemisfério Norte

acerca das produções sulistas.