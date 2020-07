DJ Zé Pedro lança o Karaokê da Véia

O DJ Zé Pedro criou duas alternativas às apresentações que costumava fazer em tempos normais: as lives para dançar, intituladas Música Pra Pular Brasileira – homenagem ao poeta e DJ Júlio Barroso–, e o Karaokê da Véia, com nome inspirado no apelido que deram para ele, ainda adolescente, frente a sua predileção por artistas fora do seu tempo. “E o tal do mundo (ainda) não se acabou, como diria a canção de Assis Valente. No karaokê, entro em contato com uma imensidão de novas vozes que me arrepiam e se tornam amigos virtuais”.