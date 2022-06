DJ ucraniana toca em São Paulo e pede ‘paz’

A DJ ucraniana Korolova se apresenta hoje no 300 Cosmo Square Club, em SP. A artista nascida em Kiev também tocou recentemente na festa do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1. Ela tem no currículo 60 apresentações em 20 países; mais de 4,5 milhões de acessos no Spotify e cerca de 30 milhões de views no YouTube. Impossível falar com Korolova sem tocar no assunto Guerra na Ucrânia: “Meu coração está partido. É o meu país, e eu luto pela liberdade como toda a nossa nação. Faço o meu melhor, trabalho para ajudar o povo na Ucrânia”, disse. “Toda essa loucura não pode acontecer no século 21, nós somos as pessoas do Universo, tudo o que precisamos é paz e liberdade”, completou.