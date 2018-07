DJ monta bike com sistema de som movida a energia solar

Ricardo Bertello faz parte da parcela de jovens que deixaram seus empregos com carteira assinada para empreender. Formado em administração, trabalhou anos em agências de publicidade, na área administrativa. A atividade de DJ estava restrita às horas vagas. “Quando fiquei desempregado, comecei a repensar algumas coisas da vida e vi que o mercado estava mais difícil do que imaginava, então resolvi investir em algo novo.” Ele criou a Bikebeats – uma bicicleta com sistema de som que funciona através de energia solar. “Quando saí da agência em que trabalhava, voltei a discotecar e tinha acabado de montar uma Caloi 10 retro. Em uma noite de conversas, surgiu o negócio”, explica o moço, que leva sua bike para passear pelos eventos da cidade. “Toco em todos os tipos de eventos. Corporativos e particulares e nos mais diversos lugares.”