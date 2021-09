Dissolver diferenças eleitorais é desafio de frente ampla contra Bolsonaro

Uma das lideranças do fórum que reunirá frente ampla de políticos hoje para discutir ações contra Bolsonaro e a favor da democracia, Antonio Neto, presidente do PDT da capital, disse à coluna que clama aos comensais por unidade para “dissolver as diferenças eleitorais e pensar por ora no inimigo principal”.

Entre os participantes do Direitos Já estão Luiz Henrique Mandetta (Dem), José Aníbal (PSDB), Gleisi Hoffmann (PT), Alessandro Molon (PSB).

Desenlace

Novo pico de consultas por divórcio no escritório Galvão & Silva, o que pode significar uma segunda onda de… rompimentos em meio à pandemia. “Reflete o grau do conflitos e consequências”, destaca o advogado Daniel Silva.

End is near

Depois de 10 anos do empenho de ativistas ambientais, a Universidade de Harvard decidiu “desinvestir” e colocar um fim no seu endowment de combustíveis… fósseis. Hoje, o fundo tem US$ 42 bilhões.

Isto é incrível

Os bombeiros do Estado do Rio perderam literalmente o processo de regularização do certificado de medidas segurança contra incêndio do Palácio da Cidade – sede da prefeitura. A secretaria estadual de Defesa Civil confirmou que os documentos não foram encontrados.

O local pertencia à embaixada britânica e em 1968 hospedou a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip.

Crista da onda

Time de influenciadores digitais participa do festival de conversas – O Rock in Rio Humanorama. Entre eles: Paula Pfeifer, criadora do Crônicas da Surdez, Rebeca Costa, do Look Little e Ivan Baron, diagnosticado quando criança com paralisia cerebral e hoje conhecido como o “influenciador da inclusão”.

Reforço

Fabio Szwarcwald, do MAM carioca, passa a integrar o conselho consultivo da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, composto por nomes como o de Eduardo Gianetti e Leandro Karnal.

Pedro Parente, presidente do conselho da OSESP, defende a pluralidade “para que a governança tenha contato mais direto com as comunidades”.