Disputas pelas lideranças agitam recesso dos parlamentares

Mesmo de recesso, segue a briga para indicar a nova safra de líderes na Câmara e Senado. No PSB, os deputados Alessandro Molon, do Rio, e Danilo Cabral, de Pernambuco, disputam o posto voto a voto – e, ao que apurou a coluna, nenhum abrirá mão. É a segunda vez de Danilo no páreo. Na última, perdeu a disputa para o atual líder, Tadeu Alencar.

No Senado, o PT deve substituir Humberto Costa, muito ligado a Lula, por Rogério Carvalho, na liderança.

Ninguém muda

Já os líderes do governo Bolsonaro podem passar o recesso tranquilos. O presidente sinalizou que manterá Eduardo Gomes, líder no Congresso, Fernando Bezerra Coelho, líder no Senado, e Major Vitor Hugo, na Câmara.

Dupla tucana

João Doria e Eduardo Leite estarão juntos segunda-feira, na abertura da Couromoda 2020 no Expo Center Norte. Serão ciceroneados por Francisco Santos, fundador do evento, que gera 35% dos negócios anuais do setor.

O principal destino do calçado brasileiro no exterior segue sendo os EUA.

Pra lá de Teerã

Na ofensiva do governo Trump contra o regime dos aiatolás, acaba “sobrando” para… a China. A avaliação é de um dos maiores conhecedores da política chinesa no Brasil, o professor Marcus Vinicius de Freitas. “A China não é autossuficiente em petróleo desde os anos 1990. Assim, qualquer ação que tenha impacto no preço global do petróleo é motivo de preocupação para Pequim. Tanto que os chineses intensificaram as relações com Rússia e Irã”, disse à coluna.

Passando férias em SP – ele é professor visitante da Academia Diplomática Chinesa, em Pequim – Freitas vê, no ataque americano a Bagdá, um duplo objetivo: desestabilizar o governo em Teerã “e estimular a troca do regime, o que forçaria os chineses a reavaliar sua estratégia no Oriente Médio”.

Em Noronha

A partir de 10 de agosto de 2022 está proibida a entrada de carros a combustão em Noronha. E a ilha, que já tem carro elétrico, vai vetar por completo a circulação em 2030.

O governador Paulo Câmara sancionou ontem a lei, junto com Guilherme Rocha, administrador da ilha – que já havia proibido plástico descartável.

Histórias

Já se tem uma amostra do que pode ser encontrado na área do Parque Augusta, que passará por levantamento arqueológico do Iphan: muitos artefatos ingleses do século 19, como louças, entre outras coisas. A descoberta foi feita em 2015 durante uma obra no campus da PUC- SP, que ocupa o terreno vizinho.

De acordo com o arqueólogo Paulo Zanettini, que realizou o estudo, não se descarta, pela proximidade dos terrenos, que se encontre vestígios indígenas, como apontado pelo Iphan. “Pela cartografia da região e a proximidade de riachos, como o do Anhangabaú”, diz.

Olhar grego

Após concluir as gravações da segunda temporada da série Coisa Mais Linda e Chão de Estrelas, ainda a ser lançada, Esther Góes volta ao teatro. A partir de sábado, ela coordena no Teatro Commune, em SP, uma oficina para preparar atores para construir os personagens da Electra de Sófocles na atualidade.