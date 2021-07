Disputa judicial entre J&F e a Paper Excellence pelo controle da Eldorado não estaria finalizada

A guerra travada entre a J&F e a Paper Excellence pelo controle da Eldorado, segundo fonte credenciada, está longe do fim. Conforme publicou ontem essa coluna, a Justiça arquivou um dos inquéritos ligados ao caso, que investigou ameaças contra executivos da J&F. Mas, segundo a mesma fonte, um segundo processo segue em pleno andamento.

Trata-se do inquérito que investiga a invasão do servidor de e-mails da J&F pela Paper. A polícia já teria identificado os hackers responsáveis pela invasão e pelo desvio dos e-mails durante o processo de arbitragem travado com o grupo estrangeiro.

Iniciativa

Mauro Ricardo Costa deixa sua longa e respeitada carreira de gestor especializado em contas públicas. E abre sua própria consultoria: a MGR.

Ela é especializada em administração financeira e tributária e estruturação de projetos, tanto para o setor privado como para o setor público.

Só dele

Uma mostra em torno da obra de Burle Marx, com clássicos e inéditos, vai ocupar, em outubro, toda a área expositiva da Casa Roberto Marinho, no Rio. Reunindo desenhos, fotografias, projetos, maquetes e pinturas, a exposição parte do acervo do Instituto Burle Marx, criado recentemente. A curadoria ficou a cargo de Lauro Cavalcanti e Isabela Ono.