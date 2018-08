Dirigentes do PV e da Rede não resistiram e… dormiram na convenção que lançou a chapa Marina–Eduardo Jorge, no sábado. Chegaram cedo, tiveram reuniões longas antes do evento e, na véspera, passaram a noite discutindo o programa.

