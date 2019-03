Diretores de Municipais de SP e do Rio costuram parcerias

Tão logo soube da indicação do Hugo Possolo para direção do Municipal de São Paulo, André Heller-Lopes, do Municipal do Rio, enviou mensagem propondo parcerias. Entre outras, apostam em esquema de produções atendendo aos dois teatros.

Vale registrar que o Rio já fechou parceria com o Teatro Amazonas e com o de Santiago no Chile. Parte das comemorações, em julho, dos 110 anos do TMRJ.

No programa, a ópera Fausto, de Gounod. E já começam um projeto comum de comemoração do centenário da Semana de 22.