Diretora premiada desenvolve teatro de revista com drags e sem machismo

Autoridade em teatro musical brasileiro, a diretora Neyde Veneziano encerra hoje a oficina Drags en Reviste, parte do processo de montagem do espetáculo Revista Babadeira. A oficina contou com 15 drag queens – que estão sendo preparadas para se transformarem em estrelas do musical. “Drags são hiperbólicas, são grandes, são fascinantes. Acho que o teatro de revista é o gênero mais apropriado para elas”, disse Neyde.

Aliás, a diretora propõe um formato contemporâneo para o estilo. “Vamos atualizar o discurso. O teatro de revista era apoiado no machismo e na objetificação das vedetes”, falou. “Hoje, isso não tem mais sentido. A estrutura da revista segue maravilhosa, mas, agora, nosso discurso será sobre a diversidade, a inclusão e, principalmente, sobre a liberdade”, completou.

Arquiteta cria objetos feitos com metais nobres

A arquiteta Fernanda Marques lançou a coleção Tumbi em parceria com a St. James – marca especializada em peças de prata e outros metais nobres. Fernanda criou peças versáteis como vasos e luminárias com acabamentos em prata, ouro e grafite. “Sinto que nunca me afastei do conceito de receptáculo, de continente. No primeiro caso, com a criação dos vasos, para receber matéria viva. Já nas luminárias, me arrisco a criar um objeto para conter o imaterial, o inatingível, no caso, a luz”, pontua Fernanda.

Emanoel Araújo será homenageado no MAB

O Museu Afro Brasil (MAB) promove no sábado, das 12h às 17h, a 2ª edição da MAB–MARGENS, feira de artes gráficas que reúne cerca de 20 artistas e coletivos de São Paulo. O evento integra a programação da 16ª Primavera dos Museus – e também prestará uma homenagem ao fundador e curador do museu, Emanoel Araújo, que faleceu no dia 7 de setembro. O evento será aberto com a leitura do texto Um Conceito Em Perspectiva, de autoria do próprio Araújo.

Bloco de Notas

NA EUROPA. Alejandro Wagner, diretor da Alacero, Associação Latino Americana de Aço, participou ontem do Comitê do Aço e do Fórum Global de Excesso de Capacidade do Aço, ambos em Paris.

SIMPÓSIO. Nizan Guanaes abrirá hoje, como palestrante convidado, o 10º Simpósio Internacional Oncoclínicas e Dana Farber Cancer Institute (afiliado a Harvard Medi’cal School), em Salvador.

BRASILIS. Ivan Hegen lança hoje o livro Brasilis Busílis – às 19h, na Editora Patuscada.

IMÓVEIS. O pentacampeão Cafu será um dos palestrantes do Conecta Imobi, o principal evento do setor imobiliário da América Latina que acontece hoje no Expo Transamérica.