Diretora da Salton lança nova marca de espumante

Em clima de Réveillon, Luciana Salton, diretora executiva que representa a vinícola de sua família em São Paulo, acaba de lançar uma nova marca, a Domenico, destinada a rótulos com um grau de inovação a mais. O primeiro deles é o prosecco Giornata, feito apenas com parcelas selecionadas entre seus produtores parceiros. Líder entre os espumantes nacionais, a Salton comemora também a presença de seu prosecco 2018 no Top 10 da Effervescents du Monde, concurso francês que reúne mais de 600 amostras de todo o mundo. Para 2019, a empresa planeja a inauguração da Casa Salton, um lugar para aproximar o cliente da marca: “Queremos ter um espaço para pequenas degustações e para que nosso cliente tenha uma experiência completa de imersão com nossa história e marca”, diz a executiva.