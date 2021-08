Caroline Fioratti. Foto: Denise Andrade

Além da recente estreia do filme 4×100 no cinema – sobre a relação entre mulheres no atletismo – Caroline Fioratti acaba de estrear Os Ausentes, primeira série nacional da HBO Max. “Com temática policial, a trama acompanha um ex-delegado que abre uma agência de investigação de pessoas desaparecidas, após o sumiço de sua filha”, conta a diretora.