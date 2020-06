Jorge Takla teve todos os projetos profissionais, tanto no Brasil como na Europa e América do Sul, cancelados pela pandemia. Agora, o diretor de teatro aproveita o momento para refletir sobre os “novos caminhos do mundo”. “Tenho certeza que, a um preço muito alto, estamos nos encaminhando para um mundo melhor, mas longo. Estou tentando entender a nova maneira de me comunicar na minha profissão”.