Diretor homenageia Mario Cravo Neto em festival

O documentário Cravos, de Marco Del Fiol, é o único brasileiro selecionado para a mostra Algo a Declarar, do Festival Internacional de Cinema de Cartagena.

Retrata três gerações de artistas da família do fotógrafo baiano Mario Cravo Neto e estreia no Brasil no segundo semestre.

Cia. de Dança é tema

de trabalho de Del Fiol

Aliás, será de Del Fiol a direção de novo documentário sobre a São Paulo Cia. de Dança. Recém-aprovado pela Ancine.

Verde renovado na

Praça do Ciclista

Vai ter revitalização na Praça do Ciclista. Começa em março e inclui expansão da horta e floreiras.

Cultura Artística tem mais

assinantes e reinaugura em 2021

O Cultura Artística comemora o aumento de 12% no total de assinantes do programa 2019. E avisa: a previsão de inauguração da nova sede é outubro de 2021.

MIS homenageia os 90 anos

do diretor Sergio Leone

O MIS prepara homenagem especial aos 90 anos de Sergio Leone. Com onze sessões de filmes, entre os dias 20 e 23.

