Anitta faz sua estreia nas passarelas neste sábado desfilando… e cantando. É ela que abre o desfile da Água de Coco por Liana Thomaz, durante o SPFW — e interpreta, ao vivo, a trilha da apresentação.

Joias no desfile

Pela primeira vez no Brasil, a joalheria americana Tiffany & Co estará nas passarelas de um desfile de moda. Junto com Renata Alhadeff e Fernanda Niemeyer, estilistas da A. Niemeyer.