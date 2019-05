Direto do Rio

Sucesso no Rio de Janeiro, o coletivo Carandaí – vitrine de pequenos produtores de moda do Brasil – agora vai desembarcar em São Paulo. Tati Accioli, criadora do coletivo, vai levar 55 marcas à Casa Miracolli, que fica no coração dos Jardins, entre 6 e 9 de junho.

“Essa chegada a São Paulo é motivo de festa pra gente e acontece justamente quando estamos comemorando nossos seis anos de vida. A ideia é levar muito do nosso lifestyle na bagagem, não só através da escolha de marcas que nos representam lindamente como também com atrações. Vamos ter até a bateria da Grande Rio”, revela.