Direto da horta

A chef Natalia Luglio e os empresários Marcelo Huang e Guilherme Carvalho estão por trás do novo Cajuí, vegano que acaba de ser inaugurado na Vila Madalena. “A proposta do restaurante é funcionar todo o dia. Almoço com pratos do dia a dia, café da tarde, jantar e brunch nos finais de semana, com pratos de café da manhã e almoço, todos com receitas exclusivas”, explica Marcelo. “O menu é sazonal à base de vegetais, com ingredientes 100% orgânicos e nacionais, fornecidos por pequenos produtores de diversos biomas brasileiros”, conta a jovem cozinheira, que comanda a cozinha do local. “Vale destacar que o restaurante busca resgatar ingredientes pouco utilizados ou totalmente esquecidos provenientes das mais diversas regiões do país”, acrescenta Guilherme.