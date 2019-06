Diplomata se diz animado com a ideia de acordo entre Mercosul e UE

Moeda nova

Diplomata experiente, Roberto Abdenur se diz animado com a ideia de um acordo entre Mercosul e União Europeia dentro de três a quatro semanas – que Paulo Guedes repetiu em almoço de que ele participou ontem no Rio. Quanto à moeda única no Mercosul, entende que é coisa para longo prazo.

“Mas ela faz sentido como um estímulo para revitalização do Mercosul e convergência regulatória entre os países”, disse o ex-embaixador na China, EUA e Alemanha. E lembra: o próprio euro “ainda não está completo”.

Mau gosto?

A comissão de mães e pais de alunos da Escola Raul Brasil – alvo de ataque a tiros em Suzano – protocolou, quarta-feira, reclamação contra um… humorista.

Pedem à Promotoria que avalie a conduta do comediante Dihh Lopes, que tem feito piadas sobre o massacre. Reiteram que a tragédia deixou dez mortos e centenas de pessoas traumatizadas.

Mau 2

Em função da polêmica gerada pelo humorista, que posta seus comentários nas redes sociais, o Teatro Eva Wilma e o Teatro do Shopping West Plaza cancelaram as temporadas do comediante.

Recrutamento

Na estratégia agressiva para aumentar sua participação no setor de micro e pequenas empresas, o SafraPay inventou novo programa: o Autônomo SafraPay. Quem se interessar em ser “agente” autônomo do sistema – pessoa física ou jurídica – se cadastra online e… indica novos clientes.

Atrativo? O gasto do novo cliente indicado pelo “agente”, pelo período de 40 dias, vai resultar em prêmios que variam de R$ 200 a R$ 1,5 mil.

As cegas?

Passaram por São Paulo, esta semana, dirigentes de um dos maiores fundos do mundo de energia, gás e aeroportos. Eles olham o processo de privatização brasileiro com a pulga atrás da orelha, por causa de regras complicadas e do risco de judicialização de processos. Comentário de um deles: “Viemos para conhecer, mesmo sem entender o Brasil”.

A GIP participou de várias privatizações pelo mundo, como a do aeroporto de Gatwick, em Londres – que depois revendeu por 2,5 bilhões de libras.

Salto alto

A Copa do Mundo de Futebol Feminino, iniciada ontem por aqui, começa com mulheres realmente em alta. Pesquisa Kantar Ibope Media aponta que, ano passado, as mulheres representaram 41% da audiência de futebol na TV brasileira. Especificamente no futebol feminino, o tempo médio da audiência desde a ultima copa, em 2015, aumentou 51%.

Salto alto 2

A estreia do Brasil contra a Jamaica, amanhã, conta com a presença das alunas do Pelado Real FC, de integrantes da União Brasileira de Mulheres e ainda do Movimento Toda Poderosa Corintiana. Ao som da roda de samba da União dos Bairros.

Meu nome é…

Vai começar, no Brasil, a corrida… dos planetas. O País foi premiado, pela União Astronômica Internacional, com o direito de batizar um planeta a 109 anos-luz da Terra.

E que, por enquanto, atende pelo nome de HD 23079.

Segundo informa a Fapesp, todos brasileiros podem participar, até 31 de agosto. O resultado sai em dezembro.

