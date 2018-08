Dionne Warwick confessa paixão pela Bahia

Se fosse morar no Brasil, Dionne Warwick não tem dúvidas sobre onde seria seu refúgio: “Bahia”, disse a cantora sem vacilar, em conversa com a coluna, direto de NY – antes de aterrissar no Rio, onde se apresentou no fim de semana. Lembrando ser fã da música brasileira, a diva, que já gravou canções com Jorge Ben Jor e Ivan Lins, fez questão de homenagear Aretha Franklyn. “Deus escolheu uma das vozes mais divinas para se juntar ao seu coro celestial. Ela deixará saudades no mundo musical. Descanse em paz, minha amiga”, ressaltou. Dona do sucesso I Say A Little Prayer, que marcou uma geração, ela conta também que prepara novo disco para o ano que vem: “Vocês vão se surpreender”. Dionne se apresenta no Espaço das Américas, na quinta-feira.