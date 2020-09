Dinho Ouro Preto inaugura canal no Youtube e já conta com 100 mil inscritos

Dinho Ouro Preto havia decidido que seu projeto para esse ano seria fazer um show comemorativo de 20 anos do acústico do Capital Inicial, na MTV. A pandemia, porém, mudou os planos. “Como a gente não tem como tocar, provavelmente não vamos nos apresentar até surgir a vacina. Então nós vamos fazendo lives, trabalhando em drive-ins, coisa muito aquém da experiência de exibir um show de fato. Principalmente no nosso caso, em que temos muita interação com o público”. E enquanto a vacina não sai, o músico lançou canal no YouTube que já conta com 100 mil inscritos.