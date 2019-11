‘Dinheiro nunca foi meu foco’, diz bilionário inglês

RICHARD BRANSON. FOTO: LA VANGUARDIA

Richard Branson é disléxico e tem pouco interesse por números. O bilionário inglês dono da Virgin Airlines, Virgin Hotels e Virgin Galactic, afirma que o seu “jeito de fazer as coisas” é delegando e criando “algo superespecial”. “As pessoas gastam de 10 a 15 anos estudando matemática e tudo que você precisa fazer como empresário é somar, subtrair e multiplicar. Por ser disléxico, eu não sabia a diferença entre lucro líquido e bruto até ter 50 anos”, contou Branson, nesta entrevista à coluna, no Four Seasons Hotel, em São Paulo – onde ele falou sobre família, negócios, cuidados com a saúde e de sua paixão por voar.

O empresário, que veio a convite do Experience Club e também participou de evento da Ebulição, fará o primeiro voo da Virgin Airlines entre o Brasil e Londres no dia 29 de março do ano que vem. Leia a seguir os principais trechos da entrevista.

Por que o Brasil só agora?

Já expandimos pelo mundo. No mês passado, abrimos rota em Telavive. E passamos a olhar a América do Sul, grande mercado com problemas. Notamos aqui um duopólio e resolvemos entrar. Quando há monopólio, é quando a Virgin Atlantic entra para competir.

Vocês antes tentaram fazer alguma fusão com as empresas aéreas locais?

Não, mas temos parceria com a Gol e esperamos conectar um terço de nossos passageiros na rota Londres-São Paulo. Estamos também buscando passageiros de outras rotas.

Como você planeja seu trabalho? Pelo que li, você defende a prática de tempo livre.

Priorizo muito a saúde. Se você está saudável, consegue conquistar qualquer coisa. Passo três a quatro horas por dia jogando tênis, empinando pipa, surfando. Moro numa ilha. Às vezes ando de bicicleta.

Há quantos anos faz isso?

Há uns 20 anos. Não vejo trabalho e diversão como coisas distintas, amo criar novos empreendimentos, agitar empresas, criar organizações sem fins lucrativos.

Sempre foi assim?

Sim, aprendi a delegar desde pequeno. Todos devem aprender a confiar em outras pessoas. E, a partir daí, viver uma vida muito melhor. Sempre trabalhei de casa e portanto, vi meus filhos crescendo. Minha mulher (Holly Branson) também. Nós dois passamos muito tempo em casa.

Ela trabalha com você?

Não, ela não tem interesse em nada que faço. Sempre cuidou de crianças. Meus filhos amam o que fazemos.

A Virgin está relacionada diretamente com sua imagem, certo? Ela sobreviveria sem você?

Desenvolvemos uma vida independente para a Virgin para que ela possa viver para sempre… (risos). Ela vai sobreviver e nossos filhos e netos vão acompanhar. A Holly hoje cuida da nossa fundação beneficente e temos ótimas pessoas. Meus filhos tiveram liberdade para escolher. Meu filho faz documentários. E minha filha cuida dos meus três netos.

Aos 29 anos você decidiu abrir a empresa. Quanto demorou para ela se concretizar? Você é bom em números?

Demorou seis meses. Eu não tenho interesse em números. Sou disléxico. Então, minha atitude é não perguntar a contabilidade. Uma parte vai dizer que não é uma boa ideia… Mas se você sente que pode criar algo superespecial, então achamos que entrará mais dinheiro no fim do ano. Esse é meu jeito de fazer as coisas. Nunca tive interesse em dinheiro, por assim dizer. O que eu amo é criar coisas.

Você ainda voa?

Eu voo em balões. Eu não confio em mim mesmo (para pilotar avião). Minha mente está sempre na frente. Nos balões, se eu me distraio, é mais fácil! Mas, com aviões, não dá.

Com seus olhos no futuro, o que você ensinaria para essa nova geração? Ir para a Lua?

Vamos sim, ano que vem .

Quanto investiu nesse projeto?

Mais de um bilhão de dólares.

Quem já se inscreveu?

Muita gente. Mas estamos terminando o programa de testes. Quando terminarmos, eu também irei.

Você não tem medo?

Eu não vou e não permitirei a ninguém embarcar até nossos pilotos de teste, engenheiros, me dizerem que é seguro.

Digo, ter medo de sair no espaço, ver a Terra de uma outra maneira? Os astronautas que foram para o espaço, como sabemos, voltaram bastante impactados.

Esse é o lado positivo da questão. As pessoas que vão ao espaço voltam querendo defender a floresta tropical muito mais que tudo. Veem como são frágeis e lindas essas coisas vistas do espaço.

A Virgin faz algo pelo meio ambiente?

Claro, fazemos muitas coisas. A gente acredita que um jeito de proteger o meio ambiente é usar combustíveis mais eficientes. Usamos um que passa por processo de transformação e fica 30% mais eficiente. Também montamos uma organização chamada The Green Team, que tem pessoas como Paul Newman e homens de negócios poderosos. Além disso, empregamos milhares de pessoas, temos institutos que trabalham com empresas de maneira a reduzir a taxa de carbono. Colocamos prêmios em dinheiro para que as pessoas tragam novas ideias. Por exemplo, o ar condicionado é responsável por mais da metade da porcentagem da emissão de carbono do nosso planeta. A empresa é apenas um grupo de pessoas e se você cuidar delas, tudo segue dali em diante.

O que você acha que os brasileiros esperam da Virgin? Fez pesquisas a respeito?

Eu acho que os brasileiros instruídos já ouviram falar da Virgin e espero que alguns tenham tido experiências com a VA, voando para cidades como Miami ou Orlando, ou usando os trens da Virgin Atlantic na América. A gente ainda não terminou as pesquisas, mas com certeza vamos servir. A Virgin decidiu não fazer fusão, como muitas empresas que estão se unindo. Na empresa holding da Virgin temos controle do capital. Entretanto, temos subsidiárias. E nessas temos parceiros…