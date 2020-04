Diminuem casos de covid-19 no Sírio-Libanês e Einstein

Aqui vão estatísticas internas dos hospitais Sírio-Libanês e Einstein de casos da covid-19, colhidas pela coluna, junto a fontes médicas:

No Sírio, dia 30 de março:

Os casos suspeitos em quartos somavam 22, enquanto o número de confirmados era de 52. Já a UTI contabilizava cinco suspeitos e 31 confirmados. Usando ventilação mecânica, eram três suspeitos e 23 confirmados.

No Sírio, dia 22 de abril:

Eram 18 suspeitos em quartos e 43 confirmados. Na UTI, quatro suspeitos e 20 confirmados. Dos confirmados, 15 em ventilação mecânica. Sem número de óbitos divulgado.

No Einstein, dia 1º de abril:

O hospital contabilizava 128 internados em quartos – desses, 113 confirmados e 15 suspeitos. Na UTI, 37 pessoas.

No Einstein, dia 22:

Somavam 97 internados, 79 confirmados e 43 em UTI. Com um total no período de 15 óbitos e 265 altas.

Blindagem

Lotada de pedidos em tempos de isolamento social, a empresa VPNx corre para atender a grande demanda. Operando servidores na Suíça, seu serviço chega à conexão segura de até 256 bits.

Info finanças

A ABBC – Associação Brasileira de Bancos – acaba de lançar seu aplicativo. Trata-se de fonte de informação a respeito de temas do sistema financeiro nestes tempos da covid-19.

Outra vez

Não é a primeira vez que um presidente da República tenta emplacar seu chefe de segurança durante a campanha eleitoral na direção da Polícia Federal – como é o caso de Bolsonaro, que gostaria de indicar o delegado da PF Alexandre Ramagem Rodrigues.

Lula, quando assumiu a presidência, no primeiro mandato, indicou Francisco Baltazar da Silva, também chefe de sua segurança, para a PF em SP. Baltazar topou, depois pediu exoneração em 2004.

Grão em grão

Supermercados em SP começam a vender itens de 110 mil pequenos produtores do Estado para aplacar efeitos do coronavírus. Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento, conta que produtos estarão em gôndolas marcadas.