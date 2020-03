Dilma não é reconhecida em voo da Air France

Dilma Rousseff desembarcou no Rio às 6h30 da manhã desta quinta-feira (5), no voo da Air France, vindo de Paris. Voltava de viagem onde foi acompanhar o ex-presidente Lula, que recebeu título de cidadão honorário da capital francesa no último dia 2, entregue pela prefeita Anne Hidalgo. A ex-presidente Dilma , fotografada por fonte da coluna, não foi reconhecida pela maioria dos passageiros. Durante parte do voo, leu o jornal em inglês. Na chegada ao Brasil, dois seguranças ajudaram a ex-presidente tirar suas malas de mão de ser dentro da cabine.