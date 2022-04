Dilma e Cármen Lúcia vão participar da primeira edição do Brazil Summit Europe

A primeira edição do Brazil Summit Europe, organizada pela comunidade brasileira de alunos da Hertie School em Berlim, saiu do papel. A conferência terá exposições de Dilma Rousseff, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia, Henrique Mandetta, Drauzio Varella e Roberto Cortes, a partir do dia 23.

Versão brasileira

Adriana Lessa e Nill Marcondes emprestam suas vozes para a áudiossérie Original Spotify Batman Despertar, que estreia dia 03 de maio. A produção, que conta com lançamento global simultâneo de oito adaptações a partir do roteiro original em inglês, também terá Rocco Pitanga no papel de Bruce Wayne.

O projeto é o primeiro a estrear como parte do acordo plurianual entre Spotify, Warner Bros. e DC.

Aniversário

A plataforma de streaming #CulturaEmCasa acaba de alcançar 7,5 milhões de visualizações, perto de completar dois anos de existência. Para comemorar, além de uma programação especial, anunciam o primeiro Prêmio #CulturaEmCasa, para ações culturais virtuais e híbridas.

Bico fechado

Um dia antes de Rodrigo Mussi ser operado pela segunda vez no HC, a direção do IOT (Instituto de Ortopedia e Traumatologia) emitiu comunicado interno recomendado que os funcionários acessassem os prontuários médicos apenas com exclusiva finalidade clínica, sem citar o nome do ex-BBB.

O documento tem duas finalidades: evitar stalkear o paciente famoso e o vazamento de informações.