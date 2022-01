Com mais de 15 anos de experiência em crítica e curadoria, Diego Matos acaba de assumir a curadoria do MuBE. “A essência do museu é sua icônica arquitetura criada pelo mestre Paulo Mendes da Rocha. É a partir dela que pretendemos ampliar o olhar para as questões da arte, do meio ambiente e da cidade”, disse o arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal do Ceará e doutor pela USP.