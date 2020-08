O artista Didu Losso criou quatro máscaras para o Mask Project, com couro sustentável de pirarucu, avestruz e jeans. Também fez o Quarentena Times, desenhos para colorir. Agora desenvolve campanha para doação de sangue. Quem quiser doar, pode marcar o Instagram @didulosso e concorrer a uma obra sua. “Essa quarentena me inspirou a seguir em frente, porém com mais cautela e segurança”.