Didi Wagner lança guia de SP com dicas de seus lugares favoritos

Didi Wagner lança em novembro o guia “Minha São Paulo”, recheado de “didicas” de lugares para comer, beber, comprar, dançar, se hospedar e se cuidar na capital paulista. “Mais que um guia de viagem, o ‘Minha São Paulo’ é a minha declaração de amor à cidade onde nasci e que é o meu lugar favorito no mundo”, conta a Didi. Para a Direto da Fonte, a apresentadora adiantou alguns lugares da cidade que estarão em seu livro.

Um deles é a livraria Gato Sem Rabo, fundada pela artista plástica Johanna Stein. Didi ainda destacou o restaurante Rodeio e a Luciana Brito Galeria.

Apesar da devoção por SP, ela está sempre viajando – e acabou de voltar do Catar, país que vai sediar a Copa do Mundo. “Visitei Doha, capital do país. A cidade tem um skyline super futurista, composto por arranha-céus modernos e de arquitetura contemporânea e arrojada. Ao mesmo tempo, o Catar valoriza e preserva suas tradições, o que traz uma identidade cultural forte”.

Executivos da Mariott participam de abertura

David Marriott, presidente do Conselho da Marriott International e Craig S. Smith, presidente do Grupo e diretor administrativo da divisão Marriott International, estiveram na festa de abertura do JW Marriott Hotel São Paulo, primeiro hotel de luxo da Marriott na cidade, na noite de ontem. Os executivos desembarcaram no Brasil com um sonho a ser realizado: comer feijoada.

Drag Alexia Twister é protagonista de peça

Com a drag queen Alexia Twister, Lyson Gaster no Borogodó entra em cartaz dia 20 no Teatro Bibi Ferreira e retrata a história da atriz e cantora Lyson Gaster, nome artístico de Agostinha Belber Pastor, espanhola criada em Piracicaba que, com sua companhia de teatro, viajou o Brasil nos anos 1920.

BLOCO DE NOTAS

NOVA GALERIA. Instalada no Beco do Batman, no coração da Vila Madalena, a galeria de Fine Arte Kobbi & Nielsen será inaugurada hoje.

LANÇAMENTO. Os sócios Otavio Zarvos e Luiz Felipe Carvalho autografam hoje o livro Idea!Zarvos 15. Na Galeria Idea!Zarvos, às 19h.

ARTE E FUTEBOL. Em ano de Copa do Mundo, a Fundação Bienal e o Museu do Futebol se unem em um curso relacionando arte contemporânea, futebol, imaginário e identidades no Brasil e no mundo. Será gratuito e online, começando neste mês. Clara Gerchman, que é fundadora e diretora do Instituto Rubens Gerchman e gestora do Instituto Tunga, é uma das professoras convidadas.