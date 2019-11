Dicas de Moda

Formada em moda pelo Studio Berçot, Luna Nigro atua com styling desde 2010. “Sempre segui uma linha mais voltada a editoriais de revistas.” Isso mudou há uns três anos, quando Luna começou a ser procurada por pessoas anônimas atrás de suas dicas de estilo. “Acabei indo fazer um curso na London College of Fashion. E hoje 85% do meu tempo é dedicado ao personal styling”, conta ela, que tem adorado. “No personal styling a cliente está afim de cuidar da imagem dela como um tudo e aprender a reutilizar e organizar o que já tem no armário.”