Diário Oficial da União publica informações de ministérios trocados

No vaivém da remontagem dos ministérios, acabou sobrando… para o Diário Oficial da União, que causou confusão ao publicar, nos dias 7 e 10 de janeiro, autorizações para residências de expatriados no Brasil. Tudo porque a Coordenação de Imigração foi para o Ministério da Justiça, mas as autorizações estavam atreladas ao… Ministério da Economia.

Já foram publicadas as devidas retificações.

