Dez empresas estrangeiras estão entre as maiores clientes do BNDES

Entre as maiores clientes do BNDES nos últimos cinco anos figuram dez empresas estrangeiras. A campeã é a Tim, com R$ 12,142 bilhões, segundo dados disponibilizados ontem na página do banco.

Em seguida, vem a Telefonica, com mais de R$ 10 bilhões. O total é de R$ 67,4 bilhões – ganhando a corrida, claro, o setor automobilístico, com quase R$ 40 bilhões.

O montante para as estrangeiras é um pouco maior comparado aos recursos destinado à Petrobrás, de R$ 62 bilhões. Ambos significam algo como 13% do total liberado para os 50 maiores tomadores de recursos.

