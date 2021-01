Falta de vacina brasileira contra covid-19 e variantes preocupa empresários

A indignação, com a falta de investimentos do governo federal para pesquisar e criar uma vacina brasileira contra a covid-19, é grande. Aprofundada com inexistência de logística para evitar casos como o de agora na Amazônia.

Essa coluna conversou ontem com empresários de peso e infectologistas renomados, colhendo críticas pesadas, inclusive sobre a sanidade do governo federal na administração da crise pandêmica.

É opinião de muitos que, pelo menos a Fiocruz e o Butantã, teriam que ter sido preparados para criar e fabricar vacinas locais. “Vem aí a segunda, terceira geração do vírus e não temos especialização própria.”

…para trás

Houve até quem se lembrou da aposta que o mundo fez, lá atrás, na capacidade dos países do Brics – Brasil, China, Rússia e Índia – em impulsionar o crescimento da economia mundial.

Dos quatro, só o Brasil não está fabricando vacina contra o coronavírus.

Difícil…

Empresários brasileiros foram impedidos peremptoriamente de importar vacinas. A preferência internacional – segundo foi explicado na reunião de quarta-feira, com Braga Netto, Fábio Faria e o secretário Élcio Franco – tem que ser do Estado.

…a vida

Bolsonaro quer, segundo ouviram os empresários, vacinar a população do Oiapoque ao Chuí simultaneamente.

O ouro…

Falou-se também sobre as vacinas disponíveis no mercado. Só um preço foi revelado, o da Pfizer. O produto foi oferecido ao Brasil por US$ 87, o governo negociou por US$ 40 e acabou não comprando.

…é nosso

Bolsonaro se recusa a concordar com cláusula do contrato especificando que demandas judiciais serão resolvidas fora do Brasil. Exigência do laboratório aceita por outros países.

Ô abre alas…

Elza Soares compôs samba para a disputa do hino da Mocidade Independente de Padre Miguel no próximo carnaval ainda sem data definida. Vai competir com músicas criadas por Marcelo D2, Sandra de Sá, Carlinhos Brown, entre outros. O enredo “Batuque ao Caçador”.

O concurso será transmitido no dia 20, pelo Youtube.