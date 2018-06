Designer de estampas desenvolve projeto para homenagear São Paulo

Carolina Fontana é designer de estampas e dona do recém-inaugurado Estúdio Iris, que fica no charmoso Coletivo Casa 190, em Pinheiros. Paulistana apaixonada pela cidade, Carol, que morou anos em Londres, está desenvolvendo um projeto para homenagear São Paulo. “Quero voltar a atenção das pessoas à história dos bairros, que muitas vezes passa desapercebida.” Como? “Através de lambe-lambes. Vou reunir elementos históricos e característicos de cada local e espalhá-los de forma estratégica e aleatória”, conta a designer, que pretende pôr o plano em prática a partir do segundo semestre. “Quero atingir desde a nova geração cool que reside e trabalha em Pinheiros até moradores mais antigos de bairros icônicos, como Campos Elísios e Liberdade.”